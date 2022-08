Ягуар стана знаменитост в Мексико и САЩ (ВИДЕО)

Наричат ​​го Ел Хефе, той е на поне 12 години и когато пресича строго охраняваната граница между САЩ и Мексико, предизвиква празненства и от двете страни, предава Асошиейтед прес.

Ел Хефе (Шефът) е един от най-старите регистрирани ягуари по границата между двете страни и един от малкото, за които се знае, че са прекосили браздата, частично оградена със стена и друга инфраструктура за спиране на наркотрафиканти и мигранти. За ягуара се смята още, че е пътувал най-далече, казват еколози от „Бордърландс Линкиджис Инишатив“ (Borderlands Linkages Initiative), организация на осем природозащитни групи от Мексико и САЩ, пише БТА.

Оценката на природозащитниците се основава на снимки, направени през годините. Ягуарите могат да бъдат разпознати по техните петна, които служат като уникален пръстов отпечатък.

BREAKING: the famous wild jaguar named El Jefe who lived in Arizona’s Santa Rita Mountains from 2011-2015 has reappeared through remote camera detection 7 years later in central Sonora, Mexico. He has traveled hundreds of miles & crossed the border twice. pic.twitter.com/YX5jNpjCFx