Астрономи за пръв път заснеха умираща звезда в последна фаза (СНИМКИ)

Астрономи заснеха за първи път звезда в последната ѝ фаза. Тя е заобиколена от газ и прах и се е устремила към експлозия, наречена свръхнова, съобщи Ройтерс.

Наблюдаваната звезда е извън нашата галактика Млечния път, което прави постижението още по-забележително. Тя е в съседната Голям Магеланов облак, допълва БТА.

Това е първото увеличено изображение на зряла звезда в друга галактика, въпреки че новородена звезда в Големия Магеланов облак беше спомената в изследване, публикувано миналата година. Увеличението означава, че изображението улавя звездата и нейната непосредствена околност.

Умиращата звезда, наречена WOH G64, се намира на около 160 000 светлинни години от Земята. Светлинната година е разстоянието, което светлината изминава за една година - 5,9 трилиона мили (9,5 трилиона км).

Изображението, което в известна степен е неясно, е получено с интерферометъра на Много големия телескоп на Европейската южна обсерватория, базиран в Чили. На него се вижда звездата, заобиколена от светещ яйцевиден пашкул от газ и прах, наречен мъглявина, очевидно изхвърлена от звездата. Вижда се също слаб овален пръстен отвъд пашкула, вероятно изграден от повече прах.

"Звездата е в последния етап от живота си преди своята смърт", каза астрономът Кеичи Онака от университета "Андрес Бело" в Чили, който е водещ автор на изследването, публикувано в списание "Астрономия и астрофизика".

"Причината да виждаме тези форми е, че звездата изхвърля повече материал в някои посоки, отколкото в други. В противен случай структурите щяха да изглеждат сферични", обяснява Онака.

