Илон Мъск отслабна с 10 килограма за месец (СНИМКИ)

Най-богатият човек в света и собственик на технологични компании Илон Мъск свали почти 10 килограма за много кратък период от време, след като в публичното пространство изтекоха негови папарашки снимки без тениска на яхта.



Мъск се похвали на последователите си в социалните мрежи с трансформацията си и реши да разкрие какво стои зад успешното му решение за наднорменото тегло. Собственикът на Tesla написа в официалния си акаунт в Twitter, че целият процес на гладуване е бил с помощта на приложение и голямата разлика е видима за окото, пише БГНЕС.

В средата на юли Мъск плаваше около гръцкия остров Миконос в компанията на приятели, а заради папарашките снимки потребители на социалните мрежи му се подиграха заради корема му.

Трябва да се подчертае, че най-богатият човек в света е активен в социалните си мрежи и често намира време да отговаря на своите последователи, въпреки натоварения си график. Сигурно не е пропуснал и факта, че вторият най-богат човек в света Джеф Безос е подобрил фигурата си, въпреки че е с няколко години по-възрастен от него. В социалните медии циркулираха мемове, изтъкващи разликите във външния им вид, което сигурно е накарало Мъск да се замисли.

Elon Musk shirtless a month ago states now he lost 20 lbs in a month using a fasting method. If you believe that, then you also believe there will be a famous Cyber truck on the road in 2023 or 2024. The faster you lose it, the faster you gain it back. #ElonMuskTesla #diets pic.twitter.com/HQzlVwOZZE