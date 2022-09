22-годишна украинка ли е новото гадже на Леонардо ди Каприо? (СНИМКА)

Сърцето на Леонардо ди Каприо очевидно не остана разбито за дълго време. Актьорът беше забелязан в компанията на 22-годишна моделка след раздялата си с Камила Мороне.

Момичето, за което се смята, че е новата приятелка на Лео, е украинката Мария Берегова. Тя беше забелязана в неговата компания в Сен Тропе, като двамата се забавляваха и с Тоби Магуайър, който от дълги години е приятел на Ди Каприо. Красавицата замина за Франция след раздялата с 30-годишния си съпруг Ахмед Масуд Абделхафид. В Сен Тропе, Берегова вървеше малко по-назад от Лео, но двамата се качиха заедно на луксозна лодка, която ги отведе в неизвестна посока, пише tialoto.bg.

Here's Leonardo DiCaprio's new 22-year-old girlfriend!: The girl would be 22-year-old Ukrainian model Maria Beregova https://t.co/G3xYOzYO0N pic.twitter.com/ueumC570cs