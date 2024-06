Марсоходът Perseverance откри необичаен камък на Марс (СНИМКИ)

Марсоходът Perseverance на НАСА се натъкна на мистериозно откритие. На участък, наречен Маунт-Уошбърн, в кратер, апаратът откри странен светъл камък, който се откроява сред марсианския пейзаж с необичайната си текстура и състав.

Този обект, наречен "Atoko Point", привлече вниманието на учените с уникалните си характеристики. Камъкът с размери 45 на 35 сантиметра ярко се откроява на фона на тъмните камъни, които го заобикалят.

Изследвания с помощта на SuperCam и Mastcam-Z показаха, че камъкът е съставен от минерали пироксен и фелдшпат, което го отличава от другите скали в района.

NASA's Perseverance rover spotted an unusually light-colored rock on Mars's Jezero Crater — a region thought to have once been an ancient lake. Researchers speculate the rock may have come from a different part of the planet carried by an ancient river. https://t.co/lUUWEjmO8J pic.twitter.com/7Hp8VDo0fM