Децата на Том Брейди прекараха Деня на бащата с гаджето на Жизел Бюндхен, Хоаким Валенте.

Според снимки, получени от TMZ, Жизел е завела сина си Бенджамин и дъщеря си Вивиан на приключение с падълборд в Маями с треньора по жиу-джицу.

14-годишният Бенджамин беше сниман да гребе до Валенте. Що се отнася до 11-годишната Вивиан, тя споделяше една дъска с майка си и се редуваха да гребат.

Gisele Bündchen, Joaquim Valente Spend Time With Tom Brady's Kids on Father's Day | Click to read more 👇 https://t.co/YsAHZJDprV

46-годишният Брейди беше принуден да празнува Деня на бащата далече от децата си, тъй като дебютира в предаването на Fox на шампионата на UFL в Мисури.

Бившият защитник вероятно е отпразнувал Деня на бащата по-рано през седмицата, след като сподели снимки в социалните мрежи на заедно с Бенджамин, Вивиан и най-големия си син Джак — когото споделя с бившата си Бриджит Мойнахан

„Благодаря на тези деца, че ми дадоха подаръка да бъда баща, радост, която никога не бих могъл да си представя, докато не се появихте в живота ми“, написа той под плажните снимки с децата си.

Междувременно кадрите на Бюндхен и Валенте идват на фона на слухове, че двама са се разделили заради Брейди.

Неотдавна източник, източник каза пред InTouch Weekly, че светлината на прожекторите идва твърде много за Валенте, но двойката развенча тези слухове, като се появи прегърната по време на разходка в Сърфсайд, Флорида, в събота.

Gisele Bündchen and Joaquim Valente are setting the record straight about their relationship as they were photographed holding hands after not being pictured together for months.



🔗: https://t.co/FkODC4ZJEH pic.twitter.com/TuCETH0Uyy