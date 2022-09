3000 кучета се събраха на маратон в Мексико (ВИДЕО)

С малки традиционни костюми и с мънички раници на гърба, около 300 кучета с различни размери се състезаваха в неделя в състезание за кучета в Мексико Сити, предава БГНЕС.

В надпреварата "Perritos en fuga", което означава "Кучета в движение", собствениците на домашни любимци и техните четириноги приятели се изправиха смело пред сутрешния студ и тичаха в знак на почит към кучешката общност в града.

След като им поставиха номера на стартовата линия, кучетата се отправиха във всички посоки, като някои от тях се биеха със съперниците си, под звуците на традиционна мексиканска музика.

"Кучешката култура много липсва и това помага да я насърчим", каза пред АФП 29-годишният Рикардо Кабрера, който участва със своето куче в състезанието. "Това е много хубаво, защото понякога няма други публични занимания с домашните любимци, освен да отидеш в парка."

В състезанието на 2,5 км нямаше победител, но всички участници получиха подаръци, сред които купички за кучешка храна.

„Събитието превръща кучето в част от семейството", каза пред АФП 45-годишната ветеринарна лекарка Моника Агилар. "Това е много важно, защото предотвратява изоставянето - няма да изоставиш семейството си".

VIDEO: Dogs and their owners have taken part in Mexico City's first canine 'marathon'. Around 300 dogs of all sizes and breeds took part in the 2.5-kilometre race, with their masters by their side. pic.twitter.com/jsIPpoPkGw