Хванаха Леонардо ди Каприо и Джиджи Хадид в интимна близост на частно парти (СНИМКА)

Леонардо ди Каприо и Джиджи Хадид продължават да подхранват слуховете, че нещо се случва помежду им. Двамата бяха заснети в интимна близост по време на частно парти в Ню Йорк в понеделник.



Това е и първата снимка на 47-годишният актьор с 27-годишния модел, съобщава DailyMail, който публикува ексклузивните фотографии, предаде dariknews.bg.





Leonardo DiCaprio, 47, and Gigi Hadid, 27, get cozy at a friend's party in NYC as they're seen together for FIRST TIME amid rumors https://t.co/z5DJTBkO9U pic.twitter.com/M1OS6Yd6yd