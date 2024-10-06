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12-ият кръг във Втора лига започва днес

6 Октомври, 2024 13:18 216 0

12-ият кръг във Втора лига започва днес

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Програма за мачовете

12-ият кръг във Втора лига започва днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

6 октомври, неделя, 16:00ч.
Ловеч - Марек Дупница
Спортист Своге - Ботев II Пловдив
Фратрия - Струмска слава Радомир
ЦСКА II София - Беласица Петрич
Спартак Плевен - Миньор Перник
Несебър - Янтра Габрово

6 октомври, неделя, 18:00ч.
Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 II

6 октомври, неделя, 19:00ч.
Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица

7 октомври, понеделник, 16:00ч.
Добруджа (Добрич - Етър Велико Търново /Диема спорт/
Лудогорец II Разград - Монтана


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