12-ият кръг във Втора лига започва днес

6 октомври, неделя, 16:00ч.
Ловеч - Марек Дупница
Спортист Своге - Ботев II Пловдив
Фратрия - Струмска слава Радомир
ЦСКА II София - Беласица Петрич
Спартак Плевен - Миньор Перник
Несебър - Янтра Габрово
6 октомври, неделя, 18:00ч.
Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 II
6 октомври, неделя, 19:00ч.
Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица
7 октомври, понеделник, 16:00ч.
Добруджа (Добрич - Етър Велико Търново /Диема спорт/
Лудогорец II Разград - Монтана
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