Вижте коя е първата европейка командир на МКС

Астронавтката на Европейската космическа агенция Саманта Кристофорети от Италия става командир на Международната космическа станция (МКС) в края на септември, съобщи на сайта си Европейската космическа агенция (ЕКА). Тя ще поеме поста от руския космонавт Олег Артемиев, с когото са заедно на борда на МКС от пролетта. Артемиев пристигна на борда на станцията на 18 март заедно с още двама космонавти, а Кристофорети - на 28 април, с трима американски астронавти, пише БТА.



От началото на своята мисия "Минерва" през април 2022 г., Кристофорети ръководи американския сегмент на МКС и контролира дейностите на модулите и компонентите на станцията на САЩ, ЕС, Япония и Канада.



Когато поеме управлението на МКС от Артемиев, тя ще е петият европеец командир на МКС и първата жена европейски астронавт на поста.

ESA astronaut Samantha Cristoforetti will soon fulfil the role of commander of the International Space Station. @AstroSamantha will be the fifth European, and the first European female, to do so.



