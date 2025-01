Блокираната от месеци на МКС астронавтка излезе на разходка в открития космос (ВИДЕО)

Астронавтката на НАСА Суни Уилямс, която заедно с колегата си Буч Уилмор е блокирана на Международната космическа станция (МКС) от седем месеца, излезе на разходка в открития космос, предаде Асошиейтед прес.

Уилямс е командир на МКС в момента. Тя трябваше да се справи с ремонтни дейности на открито заедно с колегата си Ник Хейг от НАСА. Двамата излязоха, докато орбиталната лаборатория беше над Туркменистан. "Излизам", съобщи астронавтката по радиото преди разходката си, пише БТА.

LIVE: Two @NASA_Astronauts , Nick Hague and Suni Williams, step outside of the @Space_Station to support station upgrades, including repairs to our NICER (Neutron star Interior Composition Explorer) X-ray telescope. https://t.co/0VP296OmRY

Плановете предвиждат Уилямс да излезе в открития космос отново следващата седмица заедно с Буч Уилмор.

Двамата пристигнаха с капсулата "Старлайнър" на "Боинг" през юни миналата година, като беше планирано това да е едноседмичен тестови полет, припомня Асошиейтед прес. Но проблемите с кораба забавиха завръщането им и НАСА нареди капсулата да се върне на Земята без екипажа. След това "Спейс Екс" забави изстрелването на капсулата, с която е планирано Уилямс и Уилмор да се завърнат. Така двамата би трябвало да се приберат у дома едва в края на март или началото на април - десет месеца след изстрелването, отбелязва Асошиейтед прес.

Today, American Astronaut Suni Williams began her first spacewalk -- the first in 12 years -- outside of the International Space Station after 7 months stuck in orbit.



Later this spring, @ElonMusk's @SpaceX will bring her home -- testament to American ingenuity and innovation.… pic.twitter.com/8CG9tIyLHu