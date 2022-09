Продадоха на търг снимки от колежа на Илон Мъск за 165 000 долара

Снимки от колежа на изпълнителния директор на "Тесла" Илон Мъск и вещи на приятелката му от колежанските години бяха продадени на търг за 165 000 долара, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Базираната в Бостън аукционна къща "Ар Ар Окшън" обяви, че колекцията от невиждани публично досега снимки и предмети е на бившата приятелка на милиардера Дженифър Гуин.

В сряда Мъск смени профилната си снимка в Туитър с една от тези стари фотографии. В момента той води публична битка с Туитър, за да се откаже от споразумението да купи социалната медия за 44 милиарда долара.

Гуин каза пред в. "Бостън глоуб", че когато прочела за търг с курсови работи и тестове на Мъск от студентските години, осъзнала, че разполага с много по-лични вещи, които може да продаде, сред които мили снимки, картичка за рождения ѝ ден от него и колие, което ѝ подарил.

