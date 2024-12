Синтия Ериво спяла по 2-3 часа на нощ, докато снимала "Злосторница"

На 12 декември в Академичния музей в Лос Анджелис, Калифорния, актрисата Синтия Ериво разкри подробности за жертвите, които е направила, докато играе Елфаба в наскоро излезлия филм "Злосторница". По време на специална прожекция и последвала Q&A сесия с Кристен Бел, 37-годишната актриса сподели как отдадеността към ролята ѝ е струвала безценни часове сън.

„Съзнателно избирам проекти, които ме предизвикват както физически, така и психически, защото вярвам, че тялото и умът са неразривно свързани,“ сподели Ериво. „Понякога тялото диктува на ума, а друг път умът управлява тялото. Аз съм физически активен човек и искам и двете да работят в синхрон.“

Синтия Ериво призна, че често се пита дали усилията ѝ за постигане на върхови резултати са „здравословни“, като уточни, че по време на снимките на "Злосторница" е спала по-малко от три часа на нощ. Денят ѝ започвал с двучасова тренировка, след което прекарвала до два часа в гримьорната, за да бъде готова за началото на снимачния ден в 5 сутринта.

Рутинните тренировки са били жизненоважни, тъй като тялото ѝ трябвало да бъде подготвено за сцените с летене. „Никога преди не бях летяла. Бях пробвала съвсем малко, но нищо подобно на това,“ разказа тя. „Летенето изисква изключително силен център на тялото, защото въжетата те пренасят от една точка до друга.“

Cynthia Erivo is a Best Actress nominee at the #GoldenGlobes for her performance as Elphaba in ‘WICKED’ pic.twitter.com/xjzsEXK7W6