Саудитска Арабия планира отварянето на барове за шампанско и вино

Ако продажбата на алкохол в Саудитска Арабия бъде разрешена, това ще бъде рискован етап от икономическото и културното преобразяване на страната от престолонаследника принц Мохамед бин Салман, което отчасти има за цел да привлече чуждестранни туристи и да насърчи чуждестранни бизнесмени да живеят и работят там, съобщава в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Като дом на най-свещените места на исляма в Мека и Медина, Саудитска Арабия се представя като пример за мюсюлмански морал и разрешаването на алкохола - който според много мюсюлмани е забранен от Корана - може да доведе до ответна реакция сред по-благочестивите саудитци и мюсюлманския свят като цяло. Въпреки това в анкети емигрантите твърдят, че достъпът до алкохол би бил важен за качеството им на живот в Неом - разрастващ се комплекс от сгради на площ колкото щата Масачузетс, който е обявен за бъдещето на кралството.

Saudi Arabia’s futuristic megaproject Neom is planning to serve wine, cocktails and champagne at a beach resort, in what would be a first for a conservative kingdom where alcohol is banned https://t.co/FqlHE99tbt