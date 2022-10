Единствената дъщеря на Елизабет II се появи по шокиращ начин на летище в Ню Йорк (СНИМКА)

Принцеса Ан се появи по шокиращ начин на нюйоркското летище „Кенеди“. Тя пристигна там, за да хване обикновен редовен полет, след като прекара една седмица в Голямата ябълка без да привлича особено внимание, пише "Стандарт".

72-годишната принцеса, която е дъщеря на покойната кралица Елизабет II и сестра на настоящия крал на Великобритания Чарлз III, беше забелязана на летището в ситуация, която никой не би очаквал от кралска особа.

Тя прекара доста забързана седмица и присъства на четири събития само за един ден. Тя е първата британска кралска особа, посетила Щатите откакто принц Хари и Меган Маркъл се изнесоха да живеят в Калифорния през 2020 г.

На летището принцесата беше облечена в практичен черен костюм с панталони и сако, пише „Дейли Мейл“.

Ан, която е сред по-малко познатите лица в кралското семейство, беше забелязана да носи няколко от своите чанти, включително дамска чанта и голяма зелена торба.

Just The Princess Royal carrying her own bags through JFK airport, on her way to catch a flight home 🫶 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/iQCUzNQlMb