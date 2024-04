353 балерини танцуваха за световен рекорд в Ню Йорк (ВИДЕО)

Стотици млади балерини с бели пачки и прибрани коси се събраха в сряда в нюйоркския хотел "Плаза", за да подобрят световния рекорд за едновременно танцуване на палци, предаде Асошиейтед прес.

Спектакълът бе организиран от Youth America Grand Prix - балетна стипендиантска програма, която празнува 25-годишнината си.

В групата бяха включени ученици на възраст от 9 до 19 години, които се състезават за стипендии, както и професионални танцьори, възпитаници на програмата.

Hundreds of ballet dancers go on tippy toes simultaneously to break Guinness World Record at NYC’s Plaza Hotel https://t.co/75F1MBrLcD pic.twitter.com/2GonLA6Z3h