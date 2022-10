Проблем с окото на Кейти Пери по време на концерт притесни феновете (ВИДЕО)

Кейти Пери отново се превърна в истински феномен в социалните мрежи заради събитие, което все още не е обяснено. Това е сцена, която се случва в края на едно от последните ѝ изпълнения на живо и която се превърна във феномен, тъй като запечатва момента, в който певицата има проблем с отварянето на едното си око.

Във видеото, което вече стана популярно, се вижда как изпълнителката на I Kissed a Girl приключва една от песните в шоуто си, а публиката бурно я аплодира и крещи името ѝ. Засега всичко изглежда нормално до момента, в който дясното ѝ око остава затворено, а лявото се движи нормално. След няколко опита на самата звезда да отвори окото, Кейти изглежда се отказва и прекратява изпълнението си, пише life.dir.bg.

Както можеше да се очаква, коментарите по темата не закъсняха, като много от феновете на американката изразиха опасенията си за евентуален здравословен проблем, освен за проблем с грима на звездата.

#KatyPerry: Eye of the #Pfizer. Almost sad if she wasn’t another crazy cultist pic.twitter.com/UvUIqy0mIw