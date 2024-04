Орландо Блум споделя защо се е влюбил в Кейти Пери (ВИДЕО)

Актьорът Орландо Блум обсъди новата си документална поредица "Орландо Блум: До ръба" по време на гостуването си в подкаста "What Now? with Trevor Noah". Водещият Тревър Ноа не пропусна да го попита и за живота му извън работата, като коментира, че Блум и партньорката му Кейти Пери изглежда живеят "нормален живот".

"Мисля, че едно от нещата, заради които се влюбих в Кейти, беше - тя мрази, когато го казвам, затова трябва да го формулирам внимателно, че музиката ѝ беше навсякъде. Когато се появих в живота ѝ, тя просто звучеше по всяка радиостанция, но аз не бях наясно какво слушам. Но се влюбих в Катрин, това момиче от Санта Барбара - отвърна Блум."

Orlando Bloom shares insight into his world with Katy Perry on the latest episode of 'What Now?' with @trevornoah



Watch the full episode: https://t.co/GRAX6ADDLT pic.twitter.com/NdDSQTt6D5 — Spotify (@Spotify) April 18, 2024

Той продължи, като каза, че Пери е имала родители, които са били "пастори, живеещи с талони за храна. Не говорим за бляскавото Монтесито. Това е онази страна (на Санта Барбара), която никой не познава."

Припомняме, че двамата започнаха да се срещат през 2016 г. През 2020 г. те посрещнаха появата на бял свят на дъщеря си Дейзи Дав.

Блум добави, че не би променил връзката си за нищо на света, пише още ladyzone.bg.

"Не бих я променил за нищо. Защото ние имаме тези две великолепни кариери и животи, а нейният понякога е като вселена", каза той.

Orlando Bloom on Why He "Wouldn't Change" His Relationship With Katy Perry for "Anything" https://t.co/kSwppuGvqF — The Hollywood Reporter (@THR) April 18, 2024