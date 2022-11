Братът на принцеса Даяна показа невиждана досега нейна СНИМКА

Братът на принцеса Даяна - Чарлз Спенсър сподели трогателна снимка на покойната лейди Ди дни преди премиерата на петия сезон на биографичния сериал на Нетлифкс „Короната“, проследяващ живота на британското кралско семейство.

Чарлз Спенсър, който е по-малък брат на покойната принцеса на Уелс, наследи семейното имение Алторп в Нортхамптъншър след смъртта на баща си през 1992 г. и живее там с третата си съпруга Карън и дъщеря им лейди Шарлот, пише Блиц.

Преди дни той сподели снимка от 1989 г., на която позира до сестра си и техния баща на прием по случай 65-ия му рожден ден, като нарече фотографията „дълбоко трогателна“.

„Днес е Денят на всички души (известен още като Денят на мъртвите) - време да си спомним с любов онези, които са си отишли. Дълбоко трогателна снимка за мен от 1989 г., заснета по време на прием в Алторп по случай 65-ия рожден ден на баща ми. И двамата много ми липсват“, написа Чарлз Спенсър в социалната мрежа Twitter.

Today is All Souls Day (aka The Day of the Dead) - a time to remember with love those who’ve departed. A deeply poignant photograph for me from 1989, during a party at Althorp to celebrate my father’s 65th birthday. Both hugely missed. (Photo copyright: John Roan.) pic.twitter.com/N18zpg7XZB