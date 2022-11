Виола Дейвис ще играе президент, който се бори с терористи

Наскоро Виола Дейвис изигра първата дама Мишел Обама в "Първата дама", но сега изглежда, че ще получи повишение. The A.V. Club съобщи, че Дейвис е избрана да изиграе президент на САЩ, който се изправя срещу терористи в трилъра „G20“ на Prime Video. Дейвис ще бъде и продуцент на филма, а Патриша Ригън ще го режисира, пише БГНЕС.

Viola Davis is playing an American president who must bring all her statecraft and military experience to bear to defend her family, her fellow leaders, and, of course, the world in 'G20' https://t.co/L7NASh1hRs pic.twitter.com/E2rV1Rgpy1