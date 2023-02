Бен Стилър играе тризнаци в нов филм

Бен Стилър се подготвя да играе тризнаци в нова поредица, адаптация на документалния филм от 2018 г. "Three Identical Strangers", предаде „Дейли Мейл“.

„Sony Pictures Television“ стои зад новия проект, в който 57-годишният Стилър ще играе Боби Шафран, Дейвид Келман и Еди Галанд, които са били разделени при раждането си и са се събрали отново като възрастни.

Ben Stiller, Ben Stiller and Ben Stiller are in talks to star in ‘THREE IDENTICAL STRANGERS’.



The series follows the true story of the identical triplets who were separated at birth only to be reunited later in life.



