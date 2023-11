Скалата: Молиха ме да се кандидатирам за президент на САЩ

Дуейн Джонсън - Скалата разкрива, че миналата година няколко политически партии са се свързали с него, за да разберат дали ще се кандидатира за президент на САЩ, след като социологическо проучване показало, че 46% от американците биха подкрепили кампанията му.



Явявайки се като първи гост в новия подкаст на Тревър Ноа в Spotify "What Now?", актьорът и бивш борец от WWE заяви, че анкета от 2021 г., проведена сред 30 000 пълнолетни американци, е довела до това "партиите" да се свържат с него, за да го попитат дали се интересува от кандидатиране в края на 2022 г.

Dwayne Johnson says multiple political parties asked him to run for president and showed him data proving he could be a real contender.



"It was a big deal, and it came out of the blue. It was one after the other...It was very surreal." https://t.co/gWFKoFzunl