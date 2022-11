Мегаракета на НАСА полетя към Луната

След два неуспешни опита НАСА планира да изстреля новата си мегаракета към Луната рано в сряда от Флорида, по-малко от седмица след като огромната машина устоя на ураган.



"Нашето време идва. И се надяваме, че това ще стане в сряда", заяви Майк Сарафин, ръководител на дълго отлаганата мисия "Артемида 1", в централата на НАСА.



Мисията "Артемида 1" - изпитателен полет без астронавти - представлява първата стъпка в плана на американската космическа агенция за изграждане на трайно присъствие на Луната и извличане на полезен опит оттам за подготовка на бъдещо пътуване до Марс.



Наречена на сестрата на Аполон в гръцката митология, новата космическа програма идва 50 години след като хората за последен път стъпиха на лунната земя.



Първото изстрелване на ракетата Space Launch System, най-мощната, конструирана някога от НАСА, е насрочено за сряда в 1:04 ч. местно време (06:04 ч. по Гринуич), като е възможно изстрелването да продължи два часа.

