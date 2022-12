Kрал Чарлз III показа първата си коледна картичка като монарх

От Бъкингамския дворец разпространиха изображение на първата коледна картичка на британския крал Чарлз Трети като монарх - негова снимка още като престолонаследник със съпругата му Камила на Игрите Бреймар в Шотландия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.



📸 @samhussein, taken at the Braemar Games in September 2022. pic.twitter.com/Dzpqf62TWf