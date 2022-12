Елизабет Хърли проговори за секса с принц Хари

Елизабет Хърли разкри истината относно секса – или по-скоро липсата на такъв – с принц Хари, предаде Ройтерс, цитирайки пресата в Обединеното кралство.

В скорошно интервю за „Сънди таймс“ британската актриса и модел отрече слуховете, че е отнела девствеността на херцога на Съсекс, когато той е бил тийнейджър.

Слухът произтича от предстоящите мемоари на Хари, озаглавени "Spare" (“Резервен”), в които той споменава, че е „загубил девствеността си с красива по-възрастна жена в провинцията".

