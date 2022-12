Вандали унищожиха скално изкуство на 30 000 години в Австралия

Австралийските власти съобщават, че вандали са унищожили скално изкуство, за което се смята, че е на около 30 000 години, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Вандалите изглежда са махнали части от оградата от бодлива тел в пещерата Куналда и са проникнали в обекта, след което с пръсти са надраскали надписи върху скални произведения на коренното население, каза Киам Махер, министър по въпросите на аборигените на щата Южна Австралия.

"Актът е шокиращ. Тези пещери свидетелстват за най-ранното присъствие на аборигени в тази част на страната", каза Махер.

Ancient Aboriginal rock art, a 30,000-year-old artwork, at a sacred cave in South Australia destroyed by vandals in ‘tragic loss’ at sacred SA site https://t.co/4BZFiYagnb (via @guardian)#Anthropology #Art #Racism #HateCrime pic.twitter.com/LuawTJSMa7