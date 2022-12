Бременна жена заключи хладилника, мъжът ѝ изяждал всичко

Бременна потребителка на Reddit каза, че е купила втори хладилник и го е заключила, за да крие храна и лакомства от съпруга си, който ги изяждал, извести британският вестник „Mirror“, цитиран от БГНЕС.

Жената е бременна в третия месец и постоянно изпитва умора, желание за определени храни и глад. Няколко пъти седмично се отбивала в магазина на връщане от работа и купувала любимата си храна: пица, кисели краставички, портокали, грозде и пъпеши, пуканки и сирене. Тя напълвала хладилника, фризера и шкафовете с храна, но всеки път, когато отваряла хладилника, за да вземе нещо за хапване, откривала, че храната липсва.

