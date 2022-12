Рециклират човешка коса в Белгия, за да опазят природата (ВИДЕО)

Фризьорите в Белгия събират коса от своите клиенти и я предават на неправителствена организация, която от своя страна я рециклира и използва за опазването на околната среда, предаде Ройтерс, цитира NOVA.

Проектът "Хеър рисайкъл" (Hair Recycle) събира кичури коса и захранва с тях машина, която ги сплъстява в плочки, които могат да се ползват за абсорбиране на петрол или други хидрокарбонати, замърсяващи околната среда. Косата може да се преобразува и в биокомпозитни торбички.

Според един от създателите на проекта - Патрик Янсен, един килограм човешка коса може да поглъща около 7-8 литра петролни продукти. Плочките могат да се поставят в канализацията, за да поглъщат замърсяването, преди то да достигне реките.

"Нашите продукти са още по-добри и поради факта, че се произвеждат тук, не се внасят от другия край на света", казва той пред Ройтерс. "Те се правят тук за решаване на местните проблеми".

На уебсайта на проекта се обяснява, че човешката коса има удивителни свойства. Един косъм, например, може да издържи и носи тежест 10 милиона пъти над собственото му тегло. Косата може да поема мазнини и хидрокарбонати, разтваря се във вода и е изключително еластична, благодарение на съдържащия се в нея кератин.

Изабел Вулкидис, управител на салон в Брюксел, е сред десетките фризьори в страната, които плащат малка такса на проекта, за да събира косата, която те подстригват. "Намирам за жалко да изхвърляме косата в кофата за боклук, след като знаем за колко много неща можем да я ползваме", казва тя.

The Hair Recycle project in Belgium recycles human hair to help protect the environment https://t.co/EdyU6fr63a pic.twitter.com/lLkM4KXytd