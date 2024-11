Колко плащат за отопление принц Уилям и Кейт Мидълтън

Принцът и принцесата на Уелс, Уилям и Кейт, са избрали Аделаида Котидж в Уиндзор за своя основна резиденция от 2022 г. Това е уютен дом, сгушен сред зелените поля на на Големия парк Уиндзор, с впечатляващите 655 акра земя, осигуряващи уединение и спокойствие. Домът е удобно разположен близо самия дворец и училището Ламбрук, където учат трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис.

Решението за преместване в Уиндзор е продиктувано от желанието на кралската двойка да води по-спокоен и непретенциозен начин на живот. За разлика от предишния им дом в Норфолк с десет спални, Аделаида Котидж разполага само с четири спални и е проектиран за повече домашен уют. За първи път семейството живее без обслужващ персонал, което подчертава промяната към по-скромен начин на живот.

Построена през 1831 г., Аделаида Котидж е архитектурен паметник, който съчетава исторически чар с модерни удобства. Последната реновация на вилата е извършена през 2015 г. Домът впечатлява с френски прозорци, камини, покрита веранда и екстериор в пастелно розов цвят.

Разходите за поддръжка на дома на Уилям и Кейт в Уиндзор са значително по-високи от тези на стандартен семеен дом. Според експерти, ако вилата беше на свободния пазар, стойността ѝ би достигнала около 1,75 милиона паунда. Поддръжката на къща с такава история включва значителни разходи за отопление и обновяване. Според оценка, старите петролни отоплителни системи може да изискват между 3500 и 4000 литра гориво годишно, което би струвало около 2500 паунда, пише Hello.

