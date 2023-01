На 115 г. почина най-възрастният човек в САЩ

Американка от щата Айова, смятана за най-възрастния човек в САЩ, почина на 115 години, съобщи Асошиейтед прес.

Беси Лорена Хендрикс от Лейк Сити е починала във вторник в старчески дом, съобщиха от погребална агенция в града. Жената е отпразнувала 115-ия си рожден ден в дома на 7 ноември. Миналата година тя е вписана като най-възрастният човек в САЩ от Изследователската група по геронтология, базирана в Лос Анджелис.

An Iowa woman who was the oldest living person in the U.S. died Tuesday. Bessie Laurena Hendricks died at the Shady Oaks Care Center where she celebrated her 115th birthday on Nov 7. She was listed last year as the nation’s oldest living person. MORE: https://t.co/tktNDLMqIS pic.twitter.com/kf7MeqW8Qi