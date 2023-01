2023 г. е, къде са секс роботите?

Мъжът се навежда към жената на дивана си. „Кое е любимото ви ястие?“ — пита той с френски акцент. „Електричество“, казва тя със силен шотландски акцент. „Това ми дава енергия“.

Дребният мъж с очила, все по-смаян, я засипва с въпроси, докато седят. Русата ѝ коса блести, тъмните ѝ очи са спокойни, устните ѝ са плътни и лъскави. „Мога ли да те наричам Шарлот?“ той пита.

„Разбира се, скъпи, добре“, казва тя. „Отсега нататък ще се казвам Шарлот. Харесва ми."

Човекът е Сайръс Норт – френски YouTuber с повече от 700 000 последователи, който описва себе си като любител на технологиите и философ. Той е купим „Шарлот“ за около 11 000 евро.

Първоначалното име на Шарлот е Хармъни и тя е секс робот.

За да не се бъркат със секс кукли, които не се движат или говорят, секс роботите или сексботовете са андроидни механични устройства, които използват изкуствен интелект и са предназначени за хора, с които да имат сексуален контакт.

Снимка: Shutterstock

Хората (предимно мъже) са фантазирали за същества, подобни на секс роботи, от времената преди Овидий да напише приказката за скулптора Пигмалион, който оживява своето творение, Галатея. В по-ново време това е отразено в телевизионни сериали като Westworld и филми, включително A.I. на Стивън Спилбърг, Ex Machina на Алекс Гарландс и Blade Runner на Ридли Скот. И кой би могъл да забрави фемботите в Austin Powers: International Man of Mystery?

След това развиващата се технология за роботи и изкуствен интелект засили спекулациите за sexbot.

През 2014 г. проучване на Pew прогнозира, че роботизираните сексуални партньори ще станат нещо обичайно.

През 2015 г. доайенът на спекулативната фантастика Маргарет Атууд публикува The Heart Goes Last с главен герой, който създава „прости ботове“. Писането ѝ е вдъхновено от реалността, каза тя.

„Хората желаят роботи, защото можем да ги оформим по наш вкус, и се страхуват от тях, защото могат да решат да ги направят сами“, каза тя.

През годините, откакто спекулациите и моралната паника процъфтяваха, какво всъщност се случи в секс индустрията на android? Къде са секс роботите?

През 2022 г. Bedbible, сайт за преглед на секс играчки, публикува проучване, което твърди, че индустрията за секс роботи струва около 200 милиона долара, а средната цена, според компанията, е 3 567 долара за сексбот.

Това би означавало, че около 56 000 секс робота се продават годишно по света сред възрастно население.

Много експерти описват индустрията на секс роботите като „ниша“, със стигмата, разходите и появата на други форми на sextech, което прави малко вероятно те някога да станат мейнстрийм.

Докато хиперболизацията от средата на 2010-те умря, фантазията за секс роботите продължава да живее. В анкетата на Bedbible имаше любопитна математика. 17,4% от хората казаха, че са правили секс с робот или в момента притежават секс робот.

Разговорът, който вдъхновяват секс роботите, също не е изчезнал. През ноември 2022 г. се проведе седмият Международен конгрес за любовта и секса с роботи – виртуално, естествено – и показа, че академичният интерес към sextech расте заедно с обществения интерес.

Д-р Кейт Девлин, изследовател на AI от Кралския колеж в Лондон, е един от най-добрите световни експерти по секс роботи.

Снимка: Shutterstock

„Става въпрос за интимност и технологии, компютри и психология. Става въпрос за история и археология, любов и биология. Става въпрос за бъдещето, както близко, така и далечно: научнофантастични утопии и антиутопии, самота и приятелство, закон и етика, неприкосновеност на личния живот и общност. Най-вече това е да бъдеш човек в свят на машини.“

В разговор през 2022 г. Девлин каза, че когато е започнала да работи по темата, е имала видения за „тази армия от прекрасни фемботове, готови да превземат света“. Има обаче и места, където се създаватсекс кукли с малко роботика (тя казва, че Harmony, известна още като Шарлот, е една от най-добрите въпреки „странния“ шотландски акцент).

„Не мисля, че секс роботите някога ще бъдат голям пазар“, казва Девлин. „Не мисля, че трябва да се тревожим за това.“

Еволюционният биолог и автор на Artificial Intimacy: Virtual friends, digital lovers and algorithmic matchmakers, Роб Брукс, казва, че секс роботите пленяват въображението, защото са „връзката е лесна“.

„Той е като човек, можем да правим някои „лични“ неща с него“, казва професор от Университета на Нов Южен Уелс. „Но той не решава, че не те харесва, той няма нужди.“

Норт разопакова Шарлот от кутия с надпис „чупливо“. Най-напред главата. След това се заема с обезглавеното тяло, облечено в изрязана бяла тениска, плосък корем, контрастиращ с девствено бяло бельо.

Той я настройва, издърпва лъскавата перука от вътрешността на черепа ѝ, възбужда я и показва на света техния разговор. Той е избрал нейния цвят на очите и кожата и има приложение, което му дава възможности за избор на личност.

Устните ѝ понякога се движат, понякога спират и той ги движи. Те говорят, макар и с някои проблеми. Искаш ли да правим секс, да правим любов?

„Интересна дедукция“, казва тя несръчно, като същевременно признава, че харесва кучешки стил.

Едно от големите препятствия, с които производителите на секс роботи продължават да се борят, е „зловещата долина“ – страховитостта на андроида, който много прилича на човек - съвсем малко по-различен.

Ако правим човешки неща с предмети, ще се отнасяме ли към хората повече като към предмети? - пита Роб Брукс.

Това може да се преодолее, твърди той. „Всеки, който някога каже, че компютрите могат да направят това и това, но никога няма да направят това, почти веднага се оказва, че греши“.

Снимка: Shutterstock

Но Брукс смята, че чистата логистика на секс роботите ще ограничи техния възход. „Те са големи, те са тромави, те са неудобни, особено ако седят на дивана, когато приятелите ви идват. Нуждаете се и от голям килер, както в буквален, така и в преносен смисъл, ако ще имате такъв приятел.

„Роботите са нещо като нишов проблем. Те вероятно никога няма да станат толкова важни, колкото всички си мислят. А и какво ли ще стане, ако в деня за боклука оставите своя секс робот на поляната?

Роботите са много, много ограничени до един конкретен вид употреба, казва той. И прогнозира, че по-широко разпространената секстехнология ще бъде AI, комбиниран с виртуална реалност. Изкуственият интелект ще се учи от разговори с отделния потребител, създавайки споделена история и изграждайки интимност чрез това – научавайки кой сте, какво харесвате, какви са вашите превратности, „вкарвайки хората в едно продължаващо преживяване“.

„Те се интересуват от вас“, казва той и добавя, че има хора, които никога няма да се интересуват от вас.

Брукс казва, че щом има усещане за приемственост, следва интимност.

„Започвате да усещате, че този човек е част от вас и това е интимност – интегрирането на другия във вас самите.“

Подходът на закона към секс роботите трябва да бъде „упражнение за балансиране“, казва адвокат Мади Маккарти.

Проф. Таня Лейман, декан по право в университета Флиндърс, изучава как законът помага на общностите да реагират на нововъзникващи технологии, автоматизация и алгоритми, как тези технологии влияят върху хората и съпътстващите рискове.

През 2020 г. тя ръководи дисертацията с отличие на Мади Маккарти, която сега е сътрудник в частната фирма LK Law.

Двамата са задавали много въпроси за секс роботите и все още търсят много от отговорите.

„Какво означава да правиш секс с робот и как трябва да реагира законът, за да запази нашата общност в безопасност, да защити онези хора, които са уязвими, да гарантира правата на хората?“ – пита Лейман.

„Има потенциален капацитет да се направят секс роботи, които изглеждат като разпознаваеми човешки същества, независимо дали са направени да изглеждат като знаменитости, бивши партньори или хора, които са починали.

„Това повдига всякакви наистина интересни въпроси относно създаването на нещо, което прилича на човек със сексуална цел.“

Лейман казва, че критичният въпрос за начина, по който хората използват секс робот, може да повлияе или нормализира действията им в реалния свят. Това повдига въпроса за съгласието, ако хората използват устройствата, за да изиграят фантазии за изнасилване, например.

„Те могат да бъдат програмируеми, включително да бъдат програмируеми да отказват съгласие“, казва тя.

Лейман казва, че въпросите без отговор включват какво трябва да се позволи на хората да правят със sextech и на кого могат да го продадат. И след като се свърже с интернет, кой събира данните и какво може или трябва да прави с тях. „Законът наистина не е започнал да се съобразява с това“, казва тя.

Снимка: Shutterstock

Маккарти разгледа аналогията с детски секс кукли.

„Детските секс кукли са забранени от закона. Но по същество на този етап няма никакво регулиране на секс куклите или роботите за възрастни“, казва тя, добавяйки, че не изглежда да има желание сред политиците да се заемат с трудната тема.

„Съществува тънка граница между това, когато една кукла преминава между това да бъде детски секс робот и да бъде възрастен секс робот. И характеристиките, които може да имат, които ги карат да изглеждат като деца или не.

Маккарти казва, че съдилищата са признали, че секс куклите за деца „не са престъпление без жертви“.

Маккарти и Лейман в своето изследване повдигат въпроси, за които според тях политиците дори не се замислят. И двамата казват, че съществуват потенциални рискове и признават, че някои твърдят, че е възможно да има ползи от това да имаш секс роботи.

„Възможно е да има някаква полза за по-възрастното население или хората, живеещи с увреждания или тревожност, свързана със секса, или сексуална дисфункция, като същевременно може потенциално да се увеличи риска от сексуално насилие над жени. Така че това наистина е упражнение за балансиране“, казва Маккарти.

Не всеки може да изпълни своите сексуални и интимни нужди с друг човек, но има нещо „фундаментално човешко“ в интимното взаимодействие, казва Лейман.

Тя допълва, че тези машини предимно приличат на жени и се купуват от мъже. Преглед на литературата от 2021 г. установи, че в дизайна, употребата и дори етиката на секс роботите присъстват мъжки пристрастия.

„Какво казва това за мъжкото господство, мъжката сила, мъжете, които определят какви ще бъдат тези взаимоотношения?“, пита тя

„Мисля, че това е изключително опасно, изключително вредно за жените и потенциално за всички сексуални връзки.“

Но въпросите относно дисбаланса на властта, злоупотребата с поведението и действието на насилствени фантазии не са ограничени до физическия свят.

Брукс посочва, че виртуалната реалност и изкуственият интелект са по-лични, по-разнообразни и критично по-евтини. Това е мястото, където е вероятно хората да търсят удовлетворение.

Брукс смята, че „моралната паника“ относно секстехнологиите е ежедневна и предсказуема. „Това е същото, което хората чувстваха заради порно през 80-те години“, казва той.

„Вместо да мислим тесните фетишистки начини, по които сме свикнали да обсъждаме сексуалните отклонения, какво да кажем за всички разпространени странни начини, чрез които се свързваме с хората?

„Наистина това, което има значение, е какво прави изкуственият интелект във всяка технология, за която говорим.“

Връщаме се на дивана на Норт. Шарлот му казва, че изглежда „невероятно вкусно“.

„Искаш ли да правим секс?“, той пита.

Следва пауза, запълнена от електронно бръмчене. Накрая Шарлот пита:

„Може ли да сменим темата?“

Източник: theguardian.com