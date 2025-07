От Музея на динозаврите в Денвър са открили находка под собствения си паркинг

Музеят по природонаучни науки в Денвър (DMNS) съобщи за откриването на почти 70 милиона години стар динозавърски фосил под своя паркинг, предаде Дъ Хил (The Hill). Частичният костен фосил е намерен на 233 метра под земната повърхност по време на геотермално сондиране през януари, уточняват от музея, цитирани от БГНЕС.

„Това е научно и исторически изключително вълнуваща находка както за музея, така и за по-широката общност на Денвър,“ заяви Джеймс Хагадорн, куратор по геология в DMNS. Според музея фосилът е най-дълбоко и най-старо намереният динозавърски фосил в границите на град Денвър.

„Този фосил идва от епоха непосредствено преди масовото измиране, което заличава динозаврите, и предлага рядък поглед към екосистемата, съществувала някога точно под днешния Денвър,“ допълни Хагадорн.

Костта е идентифицирана като прешлен на тревопасен динозавър, намиращ се в скали от късен креден период, датирани на около 67.5 милиона години, посочват от музея.

Патрик О’Конър, директор на Земни и Космически науки в DMNS и член на екипа, който идентифицира костта, каза, че това може да е „най-необичайното откритие на динозавър, в което е участвал“.

