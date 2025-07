Обявиха гръцкия остров Парос за най-красивия в света

Гръцкият остров Парос беше обявен за най-красивия остров в света за 2025 година, според годишната класация на престижно международно туристическо издание. Островът изпревари традиционните фаворити Миконос и Санторини, като спечели впечатляващите 97% от гласовете на туристите, участвали в глобалното допитване.

Класацията се провежда от три десетилетия насам и се смята за своеобразен барометър на предпочитанията на пътуващите от цял свят. Резултатите от нея често се използват от туристически агенции и професионалисти в бранша за планиране на дестинации и нови маршрути.

Парос, разположен в сърцето на Цикладите, впечатлява с неподправения си чар и автентична атмосфера. Островът съчетава типичната за гръцките острови архитектура — бели къщи с сини капаци, живописни рибарски пристанища, златисти плажове и емблематични вятърни мелници. Кристално чистите води и спокойствието, което излъчва мястото, допълват усещането за идилия.

