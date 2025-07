Софи Търнър научила първите си уроци за секса от "Игра на тронове" (ВИДЕО)

Софи Търнър призна, че първите ѝ уроци по сексуално образование идват именно от снимачната площадка на сериала „Игра на тронове“. Актрисата, която сега е на 29 години, се явява на кастинг за ролята на Санса Старк едва на 12, а започва да снима, когато е на 14. В осмия, последен сезон на продукцията тя вече е на 23 години.

Размисляйки върху участието си в хитовата продукция на HBO, Търнър споделя, че е научила повече за интимните теми от сцените, заснети на снимачната площадка, отколкото от където и да било другаде. „Да, наистина луди неща. Определено научих всичко по тези въпроси именно там. Повече от достатъчно“, казва актрисата в подкаста Dish from Waitrose.

Фентъзи сериалът е известен с откровените си сцени и противоречиви сюжетни линии през осемте си сезона. Въпреки ключовата си роля, Софи Търнър признава, че никога не е гледала сериала. „Никога не съм гледала шоуто, така че не мога да ви разкажа особено. Знам само какво прави героинята ми, а то не е особено приятно“, коментира тя. „По същество става дума за воюващи фамилии, които се борят за трона. Има дракони, и… това е всичко.“

Търнър споделя, че ѝ е неприятно да се гледа на екран и че това я води до периоди на депресия. „Била съм принуждавана да присъствам на премиери и други събития, но за мен това е ужасно. След такова преживяване изпадам в депресия за два месеца, затова просто не го правя.“

Въпреки че отказва да гледа сериала, актрисата определя участието си в него като най-добрия възможен актьорски урок. По думите ѝ, да спечели ролята е било като да спечели състезание, а актьорският състав се е превърнал във второ семейство за почти десетте години работа заедно. „Всичко, което научих за работата, поведението на снимачната площадка и бизнес решенията, идва от "Игра на тронове" и, разбира се, малко и от родителите ми“, обобщава тя.

Семейният живот и ролята на майка

Софи Търнър говори и за семейната динамика с двете си дъщери — Уила, на четири години, и Делфин, на две години, които тя споделя със своя бивш съпруг Джо Джонас. Актрисата се старае да въведе правило без телефони по време на вечеря, тъй като цени времето, което е прекарвала със семейството си като дете. „Когато телефоните навлязоха, вкъщи не се допускаха на масата. Това беше време да се седне и да се говори един час с близките“, разказва тя. Въпреки усилията ѝ, споделя, че с две малки деца не винаги е лесно да се спазват тези навици.

Търнър разкрива с чувство за хумор, че в дома си държи буркан с лакомства Milky Way само за себе си и не позволява на децата си да ги докосват.

Софи Търнър и Джо Джонас сключват брак през 2019 г., но се разделят четири години по-късно, като Джонас подава молба за развод през септември 2023 г. Впоследствие двойката води съдебна битка за попечителството над двете им дъщери и договаря условията за тяхното местожителство.

През март тази година се съобщава, че Софи планира да се върне във Великобритания заедно с децата. Въпреки трудностите при раздялата, двамата са запазили добри отношения и наскоро са били заснети заедно в Ню Йорк. В знак на взаимна подкрепа, Търнър дори популяризира новия албум на Джо Джонас „Music For People Who Believe In Love“ в социалните си мрежи.

Джо Джонас потвърждава, че двамата имат добри отношения и споделя, че Софи е „невероятна майка“, подчертавайки, че за него е късмет да бъдат съвместни родители на двете им деца.