Нов вид гущер е открит в Перу (СНИМКИ)

Учени откриха непознат досега гущер в природен резерват в Куско, в югоизточната част на Перу, предаде АФП, като цитира съобщение на Националната агенция, отговаряща за защитените природни територии.

Cusco, Peru | Scientists have discovered “Proctoporus titans” a new species of lizard in a protected natural area in Cusco, southeastern Peru

.

This picture by the National System of Natural Areas Protected by the State (SERNANP) shows Otishi National Park in Cusco, Peru/AFPPix pic.twitter.com/QPL4atYZwl