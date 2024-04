Най-възрастният човек в света: 124-годишен мъж от Перу ще кандидатства за рекорд на „Гинес” (ВИДЕО)

Най-възрастният човек в света може би живее в Перу, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Той е роден през 1900 г.

Правителството на страната каза, че местният жител Марселино Абад от централния перуански регион Уануко е на 124 години. Това го прави най-възрастния жив човек.

„Сред спокойствието на флората и фауната на Уануко, Марселино Абад или накратко „Машико“, е постигнал здравословен начин на живот и вътрешен мир, отразени в доброто му здраве и дружелюбния му характер“, пише в изявление на правителството. „Това му позволява да преодолее 12 десетилетия живот и на 5 април той духна 124 свещи.“

Перуанските власти казват, че помагат на Абад да подаде молба за независима проверка до Рекордите на Гинес.

„Световните рекорди на Гинес получават много заявления от лица, които твърдят, че са най-възрастните живи хора“, каза говорител на властите в писмено изявление до Ройтерс. „Проверката на молбата включва разглеждане на официални документи и други доказателства от експертен екип.“

В момента в списъка на рекордите на Гинес за най-възрастен жив човек е 111-годишен британец, който получи титлата този месец след смъртта на венецуелец на 114 години. Най-възрастната жива жена е 117-годишна, а най-възрастният човек, потвърден някога, е достигнал 122 години.

