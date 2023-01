Откриха колата на изчезналия Джулиан Сандс, но от него няма и следа

Автомобил, собственост на британския актьор Джулиан Сандс е открит в близост до мястото, от което се смята, че той е изчезнал в планините на Южна Калифорния, но от него няма и следа, предадоха Ройтерс и Би Би Си, цитирани от БТА.

Car found in search for actor Julian Sands who disappeared six days ago in California mountains https://t.co/fe9UsAD2Fk