Тейлър Суифт зарадва феновете в полунощ с ВИДЕО към песента "LAVENDER HAZE"

Днес, точно в полунощ, Тейлър Суифт отново ни потопи в среднощния си свят. Три месеца след премиерата на най-успешния ѝ албум досега, Midnights, поп певицата пусна видеоклипа към "Lavender Haze" - първото парче от десетата студийна колекция. Подобно на предишните сингли от Midnights, “Bejeweled” и “Anti-Hero”, новият музикален клип също е по идея на Тейлър. Изпълнен със сюрреалистични и красиви образи в лилави нюанси, видеото ни пренася в още една безсънна нощ на Тейлър Суифт. В ролята на нейн любовник е актьорът и активист Лаит Ашли де ла Крус.

"Lavender Haze", създадена със сътрудници на Кендрик Ламар и звездната приятелка на Суифт - Зои Кравиц, е вдъхновена от шестгодишната ѝ връзка с актьора Джо Алуин. Когато обяви заглавието на парчето в TikTok, Тейлър отправи остър коментар по адрес на всички слухове и коментари, на които тя и приятелят ѝ са подложени. В лиричен план песента напомня на "Call It What You Want" и "Cruel Summer" - разказ за любовното сияние, което пречупва всички негативи, критики и очаквания.

Midnights продължава да доминира в класацията Billboard Top Album Sales, като наскоро отбеляза 12-та си поредна седмица на първо място и е напът да надмине саундтрака на филма "Frozen" (13 седмици).