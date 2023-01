Кралят на трилъра Шаямалан: Холивуд стана бездушен и нефункционален

От "Шесто чувство" през "Следите" до последния си филм, който предстои да излезе по кината, М. Найт Шаямалан е свикнал да си играе с нервите на зрителите. Режисьорът не е по-нежен и към Холивуд, който в неговите очи е станал "напълно нефункционален", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Помиряването на "изкуството и търговията е сложно нещо", каза Кралят на свръхестествения трилър, който също така пише сценариите и продуцира филмите си, по време на интервю в Париж по повод премиерата на новата му кинотворба "Почукването" ("Knock at the Cabin").

"В Холивуд днес, най-общо казано, има филми, които са просто кръвосмесителни, самозадоволяващи се, които говорят сами на себе си. Холивуд говори сам на себе си", продължава Шаямалан.

"Освен това има и филми, които уж са създадени за публиката и които я смятат за глупава. Те са лишени от цялата си душа и са направени просто по сметки. Това са признаци, че нашата индустрия е напълно нефункционална", казва още режисьорът.

Според него американските студиа са се променили напълно в сравнение с времето, когато на екран излиза "Шесто чувство", първият му голям публичен успех, през 1999 г. - годината на "Матрицата", "Проклятието Блеър", "Да бъдеш Джон Малкович" или "Магнолия", филми, превърнали се в "класики".

"Индустрията тогава беше различна, ставаше дума за намирането на най-добрите разказвачи, които да поднасят истории на най-голямата аудитория, и всички работеха за тази цел", продължава М. Найт Шаямалан.

За да запази свободата си, 52-годишният американски режисьор обяснява, че е намерил единственото решение - да напусне системата. "Плащам си сам и всеки път правя възможно най-малки филми, поемайки големи рискове", казва Шаямалан.

В "Почукването" режисьорът се завръща към любимите си теми. Въпросът, който си задават героите във филма, е вярваме ли един на друг, вярваме ли на обществото, вярваме ли на това, което виждаме?, казва Шаямалан.

"Ключът е да знаеш как да говориш с публиката" допълва режисьорът. Това, по думите му, е неговият начин да "остане здрав в тази болна индустрия".



Роденият в Индия М. Найт Шаямалан е известен и със своите "обрати", които зрителите ще търсят и в "Почукването", адаптиран по романа "The Cabin at the End of the World" на Пол Трембли.