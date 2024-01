Мат Деймън и Бен Афлек с нов филмов проект

Мат Деймън и Бен Афлек работят по нов филм за стрийминг платформата Нетфликс, след като съвместната им продукция "Въздушния" пожъна успехи миналата година, съобщи електронното издание "Дедлайн", цитирано от БТА.

Новият им проект е трилър със заглавие "Животни" (Animals), като Деймън е пред камерата, а Афлек е режисьор. Сценарият е дело на Конър Макинтайър. Мат Деймън и Бен Афлек са и сред продуцентите на новия филм.

Детайлите за сюжета още са неясни, освен че продукцията е за отвличане.

Деймън и Афлек последно работиха заедно по филма "Въздух", който спечели миналата година възторжени отзиви и е след най-гледаните продукции на "Амазон студиос" с приходи от 90 млн. щатски долара в световния бокс-офис.

Longtime collaborators Ben Affleck and Matt Damon are teaming up once again. Affleck will direct Damon in the kidnapping thriller, Animals, for Netflix. pic.twitter.com/IawZdPbpEa