Риана се завръща на голямата сцена

Участието на Риана в шоуто между полувремената на „Супербоул“ в Аризона, 13 февруари, е голямото завръщане на звездата, съобщи Би Би Си, предава БТА. Певицата не е правила турне и не е издавала албум от 2016 г.

В последните години Риана се фокусира върху модния си бранд. През изминалата година се роди и първото ѝ дете.

Риана записа и нова песен като част от саундтрака на „Уаканда завинаги“. Парчето „Lift Me Up“ е номинирано за „Оскар“.

Феновете на Риана се надяват, че участието на 34-годишната певица в шоуто на „Супербоул“ ще е знак за истинско музикално завръщане.

