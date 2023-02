Пръстен около миниатюрна планета изуми астрономите

Новооткрит пръстен около миниатюрна далечна планета отвъд орбитата на Плутон, кръстена Куаоар на бога на сътворението в митологията на северноамериканските индианци, изненада астрономите, съобщава Ройтерс.



В сряда изследователи съобщиха, че са открили пръстен около Куаоар, подобен на този около планетата Сатурн. Пръстенът около Куаоар обаче противоречи на сегашното разбиране за това къде могат да се образуват такива пръстени. В случая се намира много по-далеч, отколкото сегашното научно разбиране допуска, пояснява БТА.



Разстоянието на пръстена от Куаоар го поставя на място, където според учените частиците му би трябвало лесно да се скупчат и да образуват луна, а не да останат като отделни компоненти в пръстеновиден диск.



„Открихме пръстен там, където не би трябвало да е възможно да съществува“, каза астрономът Бруно Моргадо от Обсерваторията Валонго и Федералния университет на Рио де Жанейро в Бразилия, ръководител на изследването, публикувано в сп. „Нейчър“.

