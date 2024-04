"Безпрецедентно" поведение на звезда удиви учените

Учени от Австралия са наблюдавали "безпрецедентно" поведение на близка звезда, която преди е била в латентно състояние, съобщи Синхуа.

В ново изследване екип под ръководството на Австралийската организация за научни и промишлени изследвания (CSIRO) описва необичайни радиоимпулси от магнетара XTE J1810-197. Магнетарът е вид неутронна звезда с изключително мощно магнитно поле.



Използвайки радиотелескопа "Паркс" на CSIRO изследователите са установили, че XTE J1810-197 - най-близкият до Земята магнетар на разстояние 8000 светлинни години, излъчва кръгово поляризирана светлина. В резултат на това светлината изглежда като спирала, докато се движи през пространството.

Водещият автор на изследването Маркъс Лоуър от CSIRO каза, че откритията са неочаквани и безпрецедентни, пише БТА.

Using the Lovell telescope @jodrellbank, a global team of astronomers, including our scientists, has detected radio signals from the magnetar XTE J1810-197.



This breakthrough sheds light on the unprecedented behaviour of a previously dormant star with a powerful magnetic field💫 pic.twitter.com/JxfibdrG4C