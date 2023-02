Netflix прави документален филм за Pornhub

Netflix обяви нов документален филм за най-популярната порно платформа в интернет Pornhub, озаглавен Money Shot: The Pornhub Story.

Насрочен за пускане на 15 март, предстоящият документален филм включва интервюта с известни порнозвезди, активисти и бивши служители, предлагайки дълбоко гмуркане в успехите и скандалите на порно сайта. Прессъобщение за 90-минутния филм гласи: „Pornhub, най-известната платформа за забавление за възрастни в интернет, фундаментално промени начина, по който порнографията се прави и разпространява.“

