Крал Чарлз Трети гони Хари и Меган от дома им

Крал Чарлз Трети има намерение да прогони сина си принц Хари и жена му Меган от "Frogmore Cottage", вилата, която обитаваха, оставяйки ги без дом в Обединеното кралство - и предлага имота на брат си Андрю, пише "Daily Mail".

Бъкингамският дворец издаде предизвестие за изгонването на херцога и херцогинята на Съсекс дни след като мемоарите на Хари "Spare", в които той направи поредица сензационни разкрития срещу кралското семейство, се появиха на рафтовете във Великобритания през януари, според "The Sun", предава life.dir.bg.

На тяхно място от Бъкингам искат да настанят другия скандален кралски член - херцогът на Йорк, който в момента обитава Royal Lodge - много по-голям имот, твърди вестникът.

King Charles 'evicts' Harry and Meghan from Frogmore Cottage and 'offers estate to Prince Andrew'https://t.co/Eavonjp71n