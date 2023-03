Певицата Сиза беше обявена за „Жена на годината“ на сп. „Билборд“ (ВИДЕО)

Певицата Сиза получи наградата "Жена на годината" на сп. Билборд на церемония в Лос Анжделис, съобщи ЮПИ, предава БТА.

Макар и албумът ѝ "SOS" да оглави класацията на изданието за 10-а непоследователна седмица, приемайки наградата, Сиза каза, че е смутена от честта.



"Наистина искам животът ми да бъде нещо повече от музика", каза Сиза. "Да бъда нещо повече от артист. Искам да служа на другите, искам да служа на хората, искам да бъда отворена и на разположение за всичко, което Бог иска за мен, и да казвам "да" на всичко, което е страшно, на всичко, което изглежда, че не е за теб или където не принадлежиш."





“There are so many woman in this room right now that I respect so deeply. This could’ve been any of us in this room.” SZA giving a speech while accepting her “Woman of the Year” award tonight! #BBWomenInMusic pic.twitter.com/TueYKEXsV4