Лейди Гага няма да пее на церемонията за наградите "Оскар"

Лейди Гага няма да участва в шоуто по време на връчването на наградите "Оскар" тази неделя, съобщи "Билборд", като цитира Глен Вайс, един от изпълнителните продуценти на церемонията, предава БТА.

На пресконференция с журналисти, проведена онлайн в Зуум, той обясни, че Лейди Гага снима филм и смята, че не може да отдели за подготовка на представянето си необходимото време, за да отговори на очакванията. Изпълнителката е номинирана за най-добра оригинална песен към филм за "Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик".

