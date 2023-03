Том Круз не се появил на "Оскарите", за да не се сблъска с бившата си Никол Кидман

Том Круз е пропуснал церемонията по връчването на наградите "Оскар" за 2023 г. в неделя, за да избегне "неловка среща" с бившата си съпруга Никол Кидман. 60-годишният Круз отсъства от 95-ата церемония по връчване на наградите "Оскар" въпреки хитовия си филм "Топ Гън: Маверик", който бе номиниран за 6 награди.

Съобщава се, че звездата е искал да избегне "неловка среща" с 55-годишната Кидман, с която се разведе преди повече от 20 години.

"Том не беше там, защото тя беше там, а той не искаше да се срещнат", съобщи източник пред "Дейли мейл".

Близки до Круз източници обаче твърдят, че отсъствието му "не е по лична причина", а е резултат от натоварен график. Представител на Круз потвърди пред "Пипъл", че в момента актьорът снима филма "Мисията: Невъзможна 8" в Европа.

Круз и Кидман се ожениха на 24 декември 1990 г. и осиновиха две деца - Изабела, която сега е на 29 години, и Конър, който сега е на 27 години. Круз подаде молба за развод през февруари 2001 г., като се позовава на "непреодолими различия". Той се ожени за 44-годишната си колежка актриса Кейти Холмс на 18 ноември 2006 г. Двойката има дъщеря Сури, която сега е на 16 години, и се разведе през август 2012 г., припомня БГНЕС.

"Топ Гън: Маверик" спечели номинации за "Оскар" в категориите най-добър адаптиран сценарий, най-добър филмов монтаж, най-добра оригинална песен, най-добри визуални ефекти и най-добър звук.

Оригиналният "Топ Гън" от 1986 г.с печели "Оскар" за най-добра песен – "Take My Breath Away".