Никол Кидман с провокативна фотосесия (СНИМКИ)

Никол Кидман стана героиня на новия брой на американската версия на списание ELLE: 56-годишната актриса украси корицата, участва във фотосесия и даде интервю за изданието. Холивудската звезда е заснета от известния фотограф Марио Соренти, в чийто обектив Кидман се появява в кутюрни тоалети и бельо: на един кадър Кидман позира в алена рокля Balenciaga, на друг - в черно дантелено бельо Dolce&Gabbana с чорапи и ръкавици.





В социалните мрежи, коментирайки новите снимки на актрисата, хората се възхищават на страхотната ѝ физическа форма и отбелязват, че тя изглежда много млада. Подобна реакция предизвика и предишната смела фотосесия на Кидман за списание Vogue, на която тя позира полугола и със змия на врата си.

В интервюто Кидман говори за тоалетите: актрисата признава, че червените килими и светските събития я отегчават и единственото, което иска, е да се прибере у дома възможно най-скоро: "Понякога всичко изглежда фалшиво. Искам просто да се махна, да сваля роклята си и да вляза в пуловера си. Това е история за Пепеляшка в обратен ред - щастлива съм да се прибера вкъщи и отново да бъда себе си", споделя звездата.

