Произвеждат хиляди паметни чаши и чинии по повод коронацията на Чарлз Трети (ВИДЕО)

Коронацията на Чарлз Трети доведе до производството на множество паметни чаши и чинии, каквато е традицията от столетия насам, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Хиляди празнични чаени чаши и чинии отбелязват празничното събитие. Чарлз Трети ще бъде коронясан цели седем десетилетия след майка си Елизабет Втора.

British pottery makers are continuing a centuries-old tradition by producing thousands of commemorative mugs, plates, and teapots to mark the upcoming coronation of King Charles https://t.co/fLkFVhgN4q pic.twitter.com/cg9sE3UxbX